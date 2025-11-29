Онкобольная актриса Крючкова явилась за бабочкой стоимостью 20 млн в инвалидной коляске

Известная российская актриса Светлана Крючкова появилась на церемонии вручения кинопремии в инвалидной коляске. Подробности о состоянии здоровья и творческих планах звезды сообщило издание The Voice.

75-летняя актриса более десяти лет борется с онкологическим заболеванием. В этот раз она посетила премию «Бриллиантовая бабочка» в мастерской Никиты Михалкова в инвалидной коляске. Крючкова и её партнер по картине «Двое в одной жизни, не считая собаки» были удостоены наград в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актёр». Им вручили награды стоимостью по 20 млн рублей.

Исполнительница призналась, что первоначально отказывалась от съемок из-за проблем со здоровьем. Этот проект стал для неё первым за последнее десятилетие. Своё нынешнее состояние актриса объяснила серьёзными осложнениями после перенесённого ковида.

Особую значимость роли придаёт совпадение с личной драмой Крючковой. Как и её героиня, актриса уже 27 лет не видит сына, живущего за границей, и своих внуков. Со слезами на глазах она призналась, что не встречалась с шестилетней внучкой, и при каждой мысли о ребёнке у неё перехватывает горло. По словам Крючковой, такие эмоции невозможно изобразить — их можно только пережить.

«Они говорят по-русски, конечно, но они далеко… Это моя личная боль», — поделилась артистка.

