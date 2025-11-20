Актриса сериала «Евлампия Романова» развелись с мужем после 22 лет брака

Мировой суд Москвы официально расторг брак между актрисой Аллой Клюкой и режиссёром Владимиром Морозовым. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«Решением Мирового судьи судебного участка №207 района Дорогомилово города Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №208 района Дорогомилово города Москвы, брак расторгнут», — говорится в сообщении.

Алла Клюка обрела популярность после исполнения главной роли в детективном сериале «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант», который производился с 2003 по 2006 год. Именно на съёмочной площадке этого проекта состоялось её знакомство с Владимиром Морозовым, выступавшим в качестве режиссёра. Их брак был зарегистрирован в 2003 году, тогда же у пары родился сын.

Ранее сообщалось, что известная пара — блогер Оксана Самойлова и музыкант Денис Джиган — приняли решение о расторжении брака после 13 лет совместной жизни. Оксана Самойлова выступает в качестве истца. Несмотря на то, что Денис Джиган направил в суд ходатайство о примирении супругов, его жена выразила твёрдую позицию относительно невозможности сохранения брака. Она пояснила журналистам, что не верит в способность супруга кардинально изменить своё поведение за столь короткий срок.