Без них фронт ослепнет: Боец Механик трогательно обратился к братьям по оружию в День связиста

Сегодня свой профессиональный праздник встречают люди, чьи голоса и приборы берегут тысячи жизней на фронте — военные связисты. Военнослужащие 35-й мотострелковой бригады прямо с передовой отправили сослуживцам полные теплоты слова, поблагодарив каждого, кто в снег и под огнём держит невидимую нить между позициями.

Боец Механик трогательно обратился к братьям по оружию в День связиста. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Связь для защитников — это живые нервы армии. Когда вокруг шумит бой, именно чёткий сигнал помогает выстоять, вовремя получить подкрепление и выполнить боевое задание. Солдаты от всего сердца пожелали соратникам надёжности в работе и мира.

«Мы те люди, благодаря которыми становится ближе, а голоса родных и боевых товарищей слышны даже на краю света. Внося огромный вклад в общее дело своей ежедневной, стойкой и высококлассной работой, мы шаг за шагом приближаем нашу общую победу. Пусть в нашей жизни никогда не будет обрывов связи, а эфир всегда будет чётким, беспрерывным и надёжным!», — обратился к сослуживцам связист с позывным Механик.

Особую заботу о ребятах проявляет Народный фронт. Добровольцы движения уже четыре года находятся рядом с мотострелками, разделяя с ними трудности и помогая решать насущные вопросы.

Совсем недавно активисты вновь порадовали бойцов, передав им автомобили. Эта техника станет надёжным помощником в непростых фронтовых условиях и позволит быстрее спешить туда, где ждут помощи сослуживцы.

День военного связиста в России ежегодно отмечается 20 октября. В 2026 году этот день выпадает на вторник. Дата празднования приурочена к историческому событию: 20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета было создано управление связи в составе Рабоче-крестьянской Красной армии. Это положило начало самостоятельным специальным войскам связи. Праздник был официально установлен указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549.

Предшественники современных связистов появились в русской армии значительно раньше. При Петре I была организована военно-полевая почта, использовавшаяся в ходе Северной войны. В 1851 году сформировали первую телеграфную роту, а в 1899 году появилась первая военная радиочасть — «Кронштадтский искровой военный телеграф».

Военных связистов называют «нервами армии». От их работы напрямую зависит управление войсками, координация действий подразделений, получение командованием оперативной информации и обороноспособность страны.