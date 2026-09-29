«Пишет тебе мама Лариса»: Россиянка, потерявшая сына на СВО, шлёт трогательные письма на передовую

Жительница Заполярного Лариса Мартынова после гибели сына Александра продолжила помогать участникам СВО и почти ежедневно пишет военнослужащим на передовую. О её истории Life.ru рассказала пресс-служба Народного фронта.

Мать погибшего бойца пишет письма на передовую. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой организации

К волонтёрской работе женщина присоединилась в 2022 году, когда Александра мобилизовали. Она плела маскировочные сети, собирала медикаменты и участвовала в подготовке гуманитарных грузов. Девять месяцев спустя сын погиб при выполнении боевой задачи. По данным Народного фронта, он подорвался на растяжке.

После утраты Мартынова не прекратила волонтёрство. Вместе с «Бойцами Zаполярья» и Народным фронтом она режет ленты для сетей, формирует посылки, готовит небольшие подарки и отправляет письма военнослужащим.

«Пишу в письмах, что хотела бы сказать своему погибшему сыну», — признаётся Лариса.

Каждое такое обращение для неё становится способом передать на передовую то материнское тепло, которое она хотела бы отдать Александру. Бойцы особенно тепло реагируют на простые человеческие слова. Некоторые, читая послания «мамы Ларисы», не сдерживают эмоций и благодарят её за ощущение дома.

Ранее Life.ru рассказывал о жителях старинной челябинской деревни Коротаново, которые плетут маскировочные сети, готовят перевязочные материалы и собирают гуманитарные посылки для участников СВО. В местном Доме культуры этой работой занимаются около 20 человек.