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Опубликовано 2 сентября, 15:05

«Без ответа не останется»: Москва предупредила Гаагу после обвинений из-за дрона в Лейпциге

РФ предупредила Нидерланды об ответе на враждебные меры из-за БПЛА в Лейпциге

Обложка © ТАСС / Mohssen Assanimoghaddam

Обложка © ТАСС / Mohssen Assanimoghaddam

Российское посольство в Гааге предупредило Нидерланды о возможном ответе на ограничительные и другие враждебные меры из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипмиссии.

2 сентября МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах России Антона Бузанакова. Гаага заявила о причастности Москвы к произошедшему и анонсировала ответные меры со стороны Евросоюза.

В российском посольстве подчеркнули, что обвинения ранее были отвергнуты как голословные. По словам дипломатов, нидерландской стороне твёрдо заявили: любые недружественные действия против России последствий не останутся.

«Любые ограничительные и иные враждебные шаги против нашей страны не останутся без ответа», — заявили в дипмиссии.

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Ранее немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в подготовке атаки с помощью беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, сообщают Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR. Один из фигурантов — уроженец России с латвийским паспортом, второй — уроженец Белоруссии с российским гражданством; другие подробности расследования пока не раскрываются.

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Дарья Денисова
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