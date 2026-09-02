Москва жёстко ответила Берлину на обвинения в инциденте в Лейпциге: В МИД раскрыли детали разговора

В МИД России 2 сентября пригласили для разговора временного поверенного в делах Германии Бернда Финке. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, немецкому представителю заявили о неприятии российской стороной обвинений Берлина.

Речь идёт о якобы причастности РФ к инциденту в аэропорту Лейпцига. В Москве ранее назвали обвинения ФРГ надуманными.

В МИД подчеркнули, что решение немецкого правительства закрыть Генеральное консульство в Бонне и Российский дом науки и культуры в Берлине расценивается как шаг к слому двусторонних отношений. Отмечается, что этот потенциал выстраивался усилиями многих поколений политиков и дипломатов двух стран.

Москва акцентировала внимание на сознательном характере действий Берлина. По мнению российской стороны, это откровенная провокация ради нагнетания напряжённости в контактах между государствами.

Дипломату было указано, что шаги германских властей не останутся без последствий.

«Действия германских властей получат жёсткий ответ», — заключили в МИД РФ.

Напомним, накануне Правительство ФРГ постановило закрыть российское Генконсульство в Бонне до 18 сентября. Это решение стало частью ответных мер на инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг/Галле, вину за который Берлин возложил на Москву, не предоставив доказательств. В связи с этим дипмиссия прекратила приём посетителей с 1 сентября, а её персоналу и семьям сотрудников предписано покинуть страну. МИД России охарактеризовал шаг Германии как необоснованную провокацию и эскалацию, пообещав скорый и жёсткий ответ. Замминистра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что реакция последует быстро.

Как сообщал Life.ru, ночь с 4 на 5 августа в зоне безопасности аэропорта Лейпциг/Галле, важного логистического хаба для военных поставок Украине, был обнаружен БПЛА со взрывчаткой и детонатором, что было квалифицировано федеральной прокуратурой как серьёзная атака на транспортную инфраструктуру Германии. Впоследствии немецкие СМИ сообщили о находке по меньшей мере ещё одного такого аппарата. 31 августа Правительство ФРГ бездоказательно возложило ответственность на Россию.

Ранее сообщалось, что Генконсульство РФ в Бонне прекратит выдачу готовых загранпаспортов с 11 сентября. Для проверки статуса готовности нужно воспользоваться специальным сервисом на сайте дипмиссии. Если показатель составляет 100%, документ ждёт владельца.