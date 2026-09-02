«Противоречит интересам немцев»: на Западе оценили жесткий ответ Путина Берлину
Журналист Макдональд назвал слова Путина о ФРГ посланием Мерцу
Обложка © Life.ru, © ТАСС / Ebrahim Noroozi / АР
Заявление президента России Владимира Путина о позиции Берлина по инциденту с беспилотником адресовано новому канцлеру Фридриху Мерцу. Такое мнение выразил журналист Брайан Макдональд.
В своей публикации в соцсети X он отметил, что Путин указал на использование Германией обвинений в адрес Москвы для отвода глаз от внутренних трудностей. Речь идёт о закрытии заводов, росте безработицы и снижении уровня жизни.
Автор публикации обратил внимание на то, что лидер РФ назвал положение Мерца внутри страны непростым. Действия официального Берлина были охарактеризованы как «очередная серьёзная ошибка», которая «явно противоречит интересам немецкого народа».
Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Бишкеке. Ранее полиция Лейпцига сообщила об обнаружении сотрудником аэропорта беспилотника со взрывчаткой в зоне грузовых перевозок.
Берлин без предъявления доказательств возложил вину за случившееся на Российскую Федерацию. В российском диппредставительстве инцидент сразу назвали наспех состряпанной провокацией.
Напомним, Правительство ФРГ официально возложило на Россию ответственность за инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, произошедший в начале августа. Берлин объявил комплекс мер: закрытие генерального консульства России в Бонне до 18 сентября, расторжение соглашения о деятельности «Русского дома» в Берлине, ужесточение пограничного контроля для россиян, а также введение новых санкций против «теневого флота» и физических лиц.
Посол РФ назвал меры ФРГ после инцидента с БПЛА беспрецедентной эскалацией. Немецкие власти продолжают курс на планомерное разрушение некогда прочного каркаса российско-германского взаимодействия, подчеркнул Сергей Нечаев.
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