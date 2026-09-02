Заявление президента России Владимира Путина о позиции Берлина по инциденту с беспилотником адресовано новому канцлеру Фридриху Мерцу. Такое мнение выразил журналист Брайан Макдональд.

В своей публикации в соцсети X он отметил, что Путин указал на использование Германией обвинений в адрес Москвы для отвода глаз от внутренних трудностей. Речь идёт о закрытии заводов, росте безработицы и снижении уровня жизни.

Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Бишкеке. Ранее полиция Лейпцига сообщила об обнаружении сотрудником аэропорта беспилотника со взрывчаткой в зоне грузовых перевозок.

Берлин без предъявления доказательств возложил вину за случившееся на Российскую Федерацию. В российском диппредставительстве инцидент сразу назвали наспех состряпанной провокацией.

Напомним, Правительство ФРГ официально возложило на Россию ответственность за инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, произошедший в начале августа. Берлин объявил комплекс мер: закрытие генерального консульства России в Бонне до 18 сентября, расторжение соглашения о деятельности «Русского дома» в Берлине, ужесточение пограничного контроля для россиян, а также введение новых санкций против «теневого флота» и физических лиц.

Посол РФ назвал меры ФРГ после инцидента с БПЛА беспрецедентной эскалацией. Немецкие власти продолжают курс на планомерное разрушение некогда прочного каркаса российско-германского взаимодействия, подчеркнул Сергей Нечаев.