Путин: Антироссийская политика ФРГ связана с положением Мерца
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Президент России Владимир Путин связал ужесточение антироссийской политики Германии с внутриполитическими трудностями канцлера Фридриха Мерца. По мнению российского лидера, глава немецкого правительства оказался в непростом положении.
Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что решения Берлина в отношении Москвы следует рассматривать прежде всего через призму внутренней политики ФРГ. Президент также раскритиковал подход Мерца к национальным интересам Германии. По оценке президента РФ, канцлер не отстаивает их, а использует как предмет политического торга.
«Положение канцлера сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан. И понятно, почему — потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими», — сказал российский лидер.
Путин указал на просчёты властей ФРГ в экономике, ведущие к закрытию предприятий и снижению уровня жизни.
Напомним, Германия ранее объявила об ужесточении контроля при въезде россиян, а также о закрытии Генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Поводом стали обвинения в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе. В российском МИД пообещали Берлину достойный ответ на эти действия. Кроме того, Нечаев отверг обвинения Берлина в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Дипломат заявил, что предъявленные немецкой стороной претензии являются бездоказательными и не имеют под собой оснований.
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