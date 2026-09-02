Путин: Антироссийская политика ФРГ связана с положением Мерца

Президент России Владимир Путин связал ужесточение антироссийской политики Германии с внутриполитическими трудностями канцлера Фридриха Мерца. По мнению российского лидера, глава немецкого правительства оказался в непростом положении.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что решения Берлина в отношении Москвы следует рассматривать прежде всего через призму внутренней политики ФРГ. Президент также раскритиковал подход Мерца к национальным интересам Германии. По оценке президента РФ, канцлер не отстаивает их, а использует как предмет политического торга.

«Положение канцлера сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан. И понятно, почему — потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими», — сказал российский лидер.

Путин указал на просчёты властей ФРГ в экономике, ведущие к закрытию предприятий и снижению уровня жизни.