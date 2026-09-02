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Опубликовано 2 сентября, 13:19

Немецкий дипломат провёл час в МИД России после вызова из-за заявлений Берлина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временный поверенный в делах Германии в Москве Бернд Финке покинул здание Министерства иностранных дел России после вызова для дачи объяснений.

Дипломат находился в здании МИД на Смоленской площади около часа. Его вызвали на фоне заявлений и действий немецких властей, которые российская сторона считает антироссийскими.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что вызов представителя ФРГ связан с ситуацией вокруг обвинений Берлина по инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.

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Ранее полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчатым веществом в зоне безопасности грузового терминала аэропорта. После этого немецкие власти заявили о возможной причастности России к инциденту, однако конкретных доказательств не представили. Москва отвергла обвинения и назвала произошедшее провокацией. Президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет подтверждений выдвинутых претензий, а подобные заявления могут быть связаны с внутренними политическими проблемами ФРГ.

Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в немецкий МИД, где отверг обвинения Берлина в адрес Москвы, назвав их бездоказательными. В российской дипмиссии заявили, что история с дроном в Лейпциге используется для усиления антироссийской риторики и давления на Москву.

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Наталья Демьянова
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