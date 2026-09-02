МИД России вызвал дипломата Германии после обвинений из-за дрона

Временный поверенный в делах Германии в Москве Бернд Финке был вызван в МИД России после заявлений немецких властей по инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили в МИД РФ, вызов дипломата состоялся на фоне «антироссийских действий и заявлений» представителей Германии.

Дипломата Германии вызвали в МИД после обвинений по дрону. Видео © Telegram / МИД России

Ранее полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчатым веществом в зоне безопасности грузового терминала аэропорта. После этого немецкие власти заявили о возможной причастности России к инциденту, однако конкретных доказательств не представили. Москва отвергла обвинения и назвала произошедшее провокацией. Президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет подтверждений выдвинутых претензий, а подобные заявления могут быть связаны с внутренними политическими проблемами ФРГ.

Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в немецкий МИД, где отверг обвинения Берлина в адрес Москвы, назвав их бездоказательными. В российской дипмиссии заявили, что история с дроном в Лейпциге используется для усиления антироссийской риторики и давления на Москву.