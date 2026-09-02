Генконсульство РФ в Бонне прекратит выдачу готовых загранпаспортов с 11 сентября

Российское генеральное консульство в Бонне (Германия) объявило порядок выдачи документов перед закрытием. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте учреждения.

Граждане, чьи загранпаспорта уже изготовлены, могут получить их без предварительной записи. Сделать это необходимо до пятницы, 11 сентября, включительно.

Выдача проходит по будням. С понедельника по четверг прием осуществляется с 9:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:00, по пятницам — только в первой половине дня.

Для проверки статуса готовности нужно воспользоваться специальным сервисом на сайте дипмиссии. Если показатель составляет 100%, документ ждет владельца.

Все невостребованные удостоверения личности переправят в посольство в Берлине. Информация о том, когда именно начнут выдавать эти паспорта в столице ФРГ, будет опубликована на ресурсе берлинского представительства дополнительно.

Заявления, по которым оформление еще не завершено, также передадут в Берлин. Процент готовности по таким обращениям меньше ста.

Напомним, Правительство Германии приняло решение о закрытии Генерального консульства России в Бонне до 18 сентября 2026 года, что стало частью пакета мер в ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, в котором Берлин бездоказательно обвинил Москву. В связи с этим генконсульство уже с 1 сентября прекратило приём граждан по всем вопросам, а его сотрудникам и членам их семей предписано покинуть ФРГ. В Москве эти действия назвали необоснованной провокацией и эскалацией, пообещав дать жесткий и адекватный ответ, который, как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, последует быстро.