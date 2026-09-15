Без ожидания у колонки: В Ленобласти спецтранспорт пустят на АЗС вне очереди
Скорые и школьные автобусы в Ленобласти будут заправлять вне очереди
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Машины скорой помощи, пожарных и аварийных служб, а также школьные автобусы в Ленинградской области будут заправлять вне очереди. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко после совещания с руководителями нефтяных компаний.
«Отдельно решаем вопрос по спецтранспорту: медицина, пожарные, школьные автобусы, а также транспорт аварийных служб со спецсигналами, — они будут заправляться вне очереди», — написал глава региона.
Дрозденко призвал автомобилистов отнестись к этой мере с пониманием. По его словам, скорая помощь или аварийная служба не должны терять время в очереди за горючим.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизель более низких экологических классов. В Минэнерго объясняли меру необходимостью стабилизировать внутренний топливный рынок.
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