Без ожидания у колонки: В Ленобласти спецтранспорт пустят на АЗС вне очереди

Машины скорой помощи, пожарных и аварийных служб, а также школьные автобусы в Ленинградской области будут заправлять вне очереди. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко после совещания с руководителями нефтяных компаний.

«Отдельно решаем вопрос по спецтранспорту: медицина, пожарные, школьные автобусы, а также транспорт аварийных служб со спецсигналами, — они будут заправляться вне очереди», — написал глава региона.

Дрозденко призвал автомобилистов отнестись к этой мере с пониманием. По его словам, скорая помощь или аварийная служба не должны терять время в очереди за горючим.