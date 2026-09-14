Дрозденко: Несколько компаний увеличат поставки бензина на АЗС в Ленобласти

В Ленинградской области рассматривают возможность отпускать бензин автомобилистам по чётным и нечётным номерам через день. Такой вариант снижения нагрузки на АЗС назвал губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Дрозденко связал происходящее с последствиями недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие предприятия, в том числе «Киришинефтеоргсинтез». В результате сократилось производство АИ-92 и АИ-95, тогда как дизельное топливо, по его словам, остаётся в наличии.

Региональные власти вместе с нефтяными компаниями перестраивают логистику и организуют поставки через другие заводы. Несколько крупных компаний уже согласились увеличить объёмы бензина на своих АЗС, некоторые — вдвое.

Дополнительную нагрузку создают лимиты, введённые крупными сетями, и фактическая остановка части небольших заправок. Власти рассчитывают обеспечить потребности жителей хотя бы в пределах 20–30 литров топлива в день.

«Мы видим свет в конце туннеля: мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены», — заявил Дрозденко.

Ситуация на российском топливном рынке будет постепенно стабилизироваться, а производственные мощности должны восстанавливаться до конца года. Такой прогноз озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, именно такое развитие событий заложено в базовый сценарий Центробанка. Регулятор учитывает меры, которые принимают правительство и компании для восстановления выбывших мощностей и их защиты.