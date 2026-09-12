Сеть АЗС «Нефтехимпром» возобновила продажу бензина в канистры

Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае снова разрешила отпуск бензина в канистры. Теперь в тару можно залить не более 20 литров.

Общий лимит на одно транспортное средство при этом не изменился. За одну заправку можно приобрести максимум 40 литров бензина с учётом топлива, залитого в канистру.

Ещё 8 сентября компания запрещала отпуск бензина в канистры. Тогда решение объясняли требованиями безопасности и борьбой со злоупотреблениями. До этого в тару разрешалось покупать до 30 литров в рамках общего лимита в 40 литров. На дизельное топливо ограничения по канистрам не распространяются. В компании также заявляют, что реализуемые бензины соответствуют экологическому классу Евро-5.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации с бензином в России и ограничениях на АЗС в Пермском крае. В Прикамье дефицит топлива сохранялся несколько месяцев, а отдельные сети вводили лимиты на продажу. На независимых заправках нехватка бензина также сопровождалась ростом цен, тогда как власти региона обещали увеличить поставки топлива.