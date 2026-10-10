Без паники! Названы роковые ошибки при поиске пропавших кошек и собак
Волонтёр Скрипак призвал не выносить лоток при поиске потерявшихся собак и кошек
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Паника и надежда на самостоятельное возвращение питомца мешают его поискам, предупредила волонтёр Юлия Скрипак. По её словам, домашнее животное, впервые оказавшееся на улице без хозяина, может растеряться и от страха уйти совсем в другую сторону.
Привычное поведение в такой ситуации меняется. Даже общительная собака может избегать людей, игнорировать кличку и убегать от желающих помочь из-за стресса, поэтому ожидать от неё обычной реакции не стоит.
У кошек другая особенность: незнакомая обстановка заставляет их искать укрытие. Вместо шумных попыток дозваться любимца лучше спокойно осмотреть подвалы и другие укромные места поблизости. Рассчитывать на безошибочное умение найти дорогу домой нельзя.
Выносить использованный наполнитель из лотка тоже не следует. Его запах может привлечь посторонних животных, в том числе агрессивных. Их появление скорее отпугнёт потерявшуюся кошку, заключила собеседница РИАМО.
Ранее россиянам рассказали, как научиться у кошек «дару предвидения». Питомцы могут предугадывать возвращение хозяев благодаря острому слуху, знанию их привычек и вниманию к мелочам.
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