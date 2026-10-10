Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 11:06

Без паники! Названы роковые ошибки при поиске пропавших кошек и собак

Волонтёр Скрипак призвал не выносить лоток при поиске потерявшихся собак и кошек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Паника и надежда на самостоятельное возвращение питомца мешают его поискам, предупредила волонтёр Юлия Скрипак. По её словам, домашнее животное, впервые оказавшееся на улице без хозяина, может растеряться и от страха уйти совсем в другую сторону.

Привычное поведение в такой ситуации меняется. Даже общительная собака может избегать людей, игнорировать кличку и убегать от желающих помочь из-за стресса, поэтому ожидать от неё обычной реакции не стоит.

От паралича до диабета: Почему мопсам и чихуахуа категорически нельзя толстеть
От паралича до диабета: Почему мопсам и чихуахуа категорически нельзя толстеть

У кошек другая особенность: незнакомая обстановка заставляет их искать укрытие. Вместо шумных попыток дозваться любимца лучше спокойно осмотреть подвалы и другие укромные места поблизости. Рассчитывать на безошибочное умение найти дорогу домой нельзя.

Выносить использованный наполнитель из лотка тоже не следует. Его запах может привлечь посторонних животных, в том числе агрессивных. Их появление скорее отпугнёт потерявшуюся кошку, заключила собеседница РИАМО.

«Нежно, как с хрусталём»: Почему испуг при поездках может стоить жизни вашему питомцу
«Нежно, как с хрусталём»: Почему испуг при поездках может стоить жизни вашему питомцу

Ранее россиянам рассказали, как научиться у кошек «дару предвидения». Питомцы могут предугадывать возвращение хозяев благодаря острому слуху, знанию их привычек и вниманию к мелочам.

Больше новостей о жизни людей и животных — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar