От паралича до диабета: Почему мопсам и чихуахуа категорически нельзя толстеть

Мопсы, французские бульдоги и собаки миниатюрных пород особенно тяжело переносят ожирение, которое в некоторых случаях способно привести даже к параличу. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, объяснив, каким домашним животным лишние килограммы причиняют наибольший вред.

Особое внимание специалист посоветовал уделять питомцам с укороченной мордой, в том числе британским кошкам. Из-за особенностей строения носоглотки таким животным бывает сложно дышать, а избыточная масса тела дополнительно усугубляет проблему. Кроме того, у представителей этих пород позвоночник может плохо переносить повышенные нагрузки, что грозит появлением грыж и протрузий.

Не менее опасна полнота для чихуахуа, йоркширских и той-терьеров. Их тонкие лапы испытывают серьёзное давление даже при сравнительно небольшой прибавке массы. В результате прежде всего страдают суставы и опорно-двигательный аппарат.

Отдельную группу риска составляют пожилые питомцы. С возрастом они обычно становятся менее активными и нередко уже имеют хронические заболевания. При этом ожирение увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и дыхательную систему, а также может спровоцировать инсулинорезистентность, ведущую к сахарному диабету.

Распознать проблему, по словам Шелякова, зачастую можно без специальных измерений. У здорового животного должен просматриваться переход от грудной клетки к животу. Если эта граница скрыта жировыми отложениями, хозяевам стоит пересмотреть рацион любимца.

Ветеринар рекомендовал ориентироваться на нормы кормления, указанные производителем на упаковке. Важно также договориться с членами семьи, чтобы никто не подкармливал кошку или собаку лишними лакомствами. Дополнительно следует увеличить физическую активность питомца, чаще вовлекая его в подвижные игры.

Если изменение питания и режима движения не приносит результата, необходимо обратиться к специалисту. Врач подберёт индивидуальную программу снижения веса и выяснит, не связано ли ожирение с каким-либо заболеванием. В частности, причиной нарушений может оказаться диабет.

Ранее Life.ru рассказывал, как помочь кошкам и собакам избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья. Ветеринар предупреждала, что ожирение нельзя воспринимать как безобидную особенность внешности животного. Оно повышает вероятность заболеваний сердца, сосудов, пищеварительной и опорно-двигательной систем.