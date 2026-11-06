США намерены подключить Россию к переговорам о новой архитектуре безопасности в Европе в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе.

В публикации в соцсети X он сообщил, что Вашингтон продолжит консультации с Украиной, НАТО, Евросоюзом и европейскими партнёрами. По его словам, круг обсуждений будут расширять, чтобы учесть все необходимые аспекты и предложения.

«Мы также подключим Россию в рамках мирных переговоров», — написал Кушнер.

Ранее спецпосланник назвал целью США создание всеобъемлющей архитектуры безопасности, которая позволит навсегда исключить риск возобновления конфликта.