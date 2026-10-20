Без света и без графиков: В Ровненской области сообщили о последствиях ударов ВС РФ

Многие населённые пункты Ровненской области Украины остались без электричества после ударов ВС РФ. О масштабных перебоях с энергоснабжением сообщили местные власти. При этом привычные графики отключений света в регионе не действуют.

Глава областной военной администрации Александр Коваль подтвердил проблемы с электричеством после атак в ночь на 19 октября. По его словам, без энергоснабжения оказались многочисленные населённые пункты региона.

В компании «Ровнооблэнерго» пояснили, что отключения носят аварийный характер и связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры. Специалисты занимаются восстановлением подачи электричества, однако их работу осложняют повторные воздушные тревоги и новые атаки.

Проблемы с энергоснабжением возникли и в Одесской области. В компании ДТЭК сообщили о повреждении крупного энергетического объекта после ночного удара 18 октября. По состоянию на 19 октября без электричества оставались около 37,4 тысячи потребителей. Энергетики предупредили, что восстановление оборудования потребует времени.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света остались шесть областей Украины. Перебои с электроснабжением тогда затронули в том числе Одесскую, Киевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.