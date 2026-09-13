Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 05:53

Без сюрприза: Заморозки решили заглянуть в Москву с опозданием

Тишковец: Заморозки в московском регионе ожидаются не раньше 20-х чисел октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первые серьёзные заморозки в столичном регионе в этом году могут задержаться до второй половины октября. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Заморозков на горизонте никаких не видно. По климату первые серьёзные заморозки начинаются, как правило, на стыке первой и второй декады октября. Но долгосрочные прогнозы говорят о том, что в лучшем случае это произойдёт на стыке второй и третьей декады октября», — сказал он.

Температурный фон на большей части Русской равнины, согласно долгосрочным прогнозам, окажется примерно на два градуса выше многолетних значений.

Бабье лето в Москве будет необычным и слишком коротким
Бабье лето в Москве будет необычным и слишком коротким

Ранее сообщалось, что предстоящий холодный сезон на большей части территории России может пройти при температуре выше климатических значений и с повышенным количеством осадков. Иной сценарий ожидается для Арктики, севера Сибири, Чукотки, а также территорий, расположенных у Берингова и Чукотского морей. Там прогнозируется заметное похолодание.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar