Без сюрприза: Заморозки решили заглянуть в Москву с опозданием

Первые серьёзные заморозки в столичном регионе в этом году могут задержаться до второй половины октября. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Заморозков на горизонте никаких не видно. По климату первые серьёзные заморозки начинаются, как правило, на стыке первой и второй декады октября. Но долгосрочные прогнозы говорят о том, что в лучшем случае это произойдёт на стыке второй и третьей декады октября», — сказал он.

Температурный фон на большей части Русской равнины, согласно долгосрочным прогнозам, окажется примерно на два градуса выше многолетних значений.

Ранее сообщалось, что предстоящий холодный сезон на большей части территории России может пройти при температуре выше климатических значений и с повышенным количеством осадков. Иной сценарий ожидается для Арктики, севера Сибири, Чукотки, а также территорий, расположенных у Берингова и Чукотского морей. Там прогнозируется заметное похолодание.