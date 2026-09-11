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Опубликовано 11 сентября, 14:49

Бабье лето в Москве будет необычным и слишком коротким

Метеоролог Сергеев: В Москве ожидается непривычно короткое бабье лето

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бабье лето установится в Москве и регионах Центральной России в ближайшие дни, однако продлится оно меньше обычного, сообщил метеоролог Александр Сергеев. По его словам, столичный регион окажется в тёплом секторе атлантического циклона, благодаря чему погода изменится в лучшую сторону.

Ожидается переменная облачность без осадков, а температура превысит климатическую норму. Ночью столбики термометров покажут 12–15 градусов, а днём воздух прогреется до 22–25 градусов. Фактически погода в столице будет больше соответствовать не сентябрю, а последней декаде августа, уточнил специалист в беседе с NEWS.ru.

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