Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 14:31

Москвичам рассказали, как часто столицу накрывают сильные ливни

Климатолог Чернокульский: Сильные ливни в Москве идут до 5 дней в году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сильные ливни в Москве наблюдаются около пяти дней в году, однако характер осадков в средней полосе России постепенно меняется, рассказал климатолог Александр Чернокульский.

По его словам, доля конвективных дождей в столичном регионе увеличивается, тогда как обложных затяжных осадков становится заметно меньше. В мировом масштабе количество неблагоприятных погодных явлений в дальнейшем будет только расти. Однако в российской столице выраженного тренда на увеличение числа сильных ливней пока нет, передаёт слова учёного «Москва 24».

Приметы: какая будет зима 2026/2027
Приметы: какая будет зима 2026/2027

Ранее москвичам рассказали, какой будет осень 2026 года в столице. По прогнозам синоптиков, погода в Москве окажется близкой к климатической норме, но периоды тепла будут сменяться резкими похолоданиями.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar