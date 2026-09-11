Москвичам рассказали, как часто столицу накрывают сильные ливни

Сильные ливни в Москве наблюдаются около пяти дней в году, однако характер осадков в средней полосе России постепенно меняется, рассказал климатолог Александр Чернокульский.

По его словам, доля конвективных дождей в столичном регионе увеличивается, тогда как обложных затяжных осадков становится заметно меньше. В мировом масштабе количество неблагоприятных погодных явлений в дальнейшем будет только расти. Однако в российской столице выраженного тренда на увеличение числа сильных ливней пока нет, передаёт слова учёного «Москва 24».

Ранее москвичам рассказали, какой будет осень 2026 года в столице. По прогнозам синоптиков, погода в Москве окажется близкой к климатической норме, но периоды тепла будут сменяться резкими похолоданиями.