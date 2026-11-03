В России предлагают возвращать деньги за отменённые регулярные авиарейсы в течение десяти календарных дней без отдельного заявления. Пассажиру будет достаточно электронно подтвердить отказ от предложенного альтернативного перелёта. Минтранс обсуждает инициативу с перевозчиками, сообщает газета «Известия».

«От депутатского корпуса поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты. Минтранс прорабатывает данный вопрос с участниками рынка перевозок для представления консолидированной позиции», — пояснили изданию в министерстве. Ведомство запросило мнения авиакомпаний и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

С инициативой в октябре выступили депутаты Госдумы от «Новых людей». Они предлагают избавить пассажиров от повторного подтверждения отмены рейса и подачи дополнительных документов. Единый механизм должен связать перевозчиков и билетные агентства, а также позволить клиентам отслеживать статус возврата.

Особенно востребованы такие правила при покупке через посредников, считают парламентарии. Сейчас пассажиру порой приходится выяснять, кому направлять обращение — авиакомпании или агентству. Пока он занимается оформлением, деньги остаются недоступны для покупки нового билета.

Перевозчики отвечают, что электронные сервисы уже работают. В «Победе» уточнили, что вернуть деньги можно в один клик в личном кабинете, а срок зачисления зависит от банка и способа оплаты.

Председатель «Объединения пассажиров» Илья Зотов считает важным сохранить за человеком выбор между возвратом и перелётом. По его словам, автоматическое перечисление денег без подтверждения может создать проблемы, если рейс восстановят в расписании или предложат вылететь позднее.

Ранее Life.ru подробно разбирал изменения правил авиаперевозок, вступившие в силу с 1 марта 2026 года. Они затронули основания для вынужденного возврата билетов, информирование пассажиров и использование электронных посадочных талонов.