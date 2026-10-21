В России планируют увеличить число льготных авиабилетов

В России хотят увеличить количество льготных авиабилетов за счёт пересмотра действующих программ субсидирования. Соответствующие предложения власти намерены представить в 2027 году. Об этом сообщил глава Росавиации, кандидат на пост министра транспорта Дмитрий Ядров, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, Росавиация уже обсуждает возможные изменения совместно с Минтрансом и Минфином. Главная задача — сделать авиаперелёты доступнее для россиян, не ограничиваясь действующими механизмами государственной поддержки.

«Мы думаем о том, как переформатировать работу этих программ, чтобы получить дополнительные льготные билеты. Уверен, что с этим предложением мы уже выйдем в следующем году», — сказал Ядров.

Сейчас в стране действуют три программы субсидирования авиаперевозок, охватывающие 433 маршрута. Ежегодно ими пользуются около 4,5 миллиона пассажиров. При этом 63% направлений связаны с Дальневосточным федеральным округом.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, кто может приобрести субсидированные авиабилеты в 2026 году и на каких направлениях действуют льготы. Воспользоваться специальными тарифами могут молодые люди до 23 лет, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью и сопровождающие их лица. Отдельные программы предусмотрены для жителей Дальнего Востока и Калининградской области. Для оформления билета необходимо подтвердить право на льготу соответствующими документами.