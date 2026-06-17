От Сочи до Сибири: Кто и по каким направлениям получит субсидированные авиабилеты в 2026 году

В России в 2026 году продолжает действовать программа субсидированных авиаперевозок, которая позволяет сэкономить на билетах тем, кто нуждается в поддержке. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Право на субсидированные билеты имеют несколько категорий граждан: молодёжь до 23 лет, пенсионеры — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и их сопровождающие, а также дети-инвалиды и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II и III группы, члены многодетных семей.

Также субсидии положены жителям Дальнего Востока и Калининградской области при полётах по установленным маршрутам; студентам вузов, расположенных в Калининградской области; детям до 17 лет, направляющихся во Всероссийский детский центр «Океан» по путёвке.

Субсидированные билеты могут приобрести все россияне вне зависимости от возраста и статуса — количество таких билетов ограничено. В 2024 году их было около 3,4 миллиона. Для покупки льготного билета необходимо подтвердить статус документами: паспорт, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи, документ о регистрации в регионе. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Список маршрутов утверждает Росавиация. В 2026 году перевозки субсидируются из городов Дальнего Востока и Сибири в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Минеральные Воды. Из городов Дальнего Востока и Забайкалья в Новосибирск и Красноярск. У авиакомпаний могут быть свои субсидированные тарифы.

Приобрести субсидированные билеты можно на сайтах авиакомпаний и агрегаторов. До ноября 2026 года проходит эксперимент по онлайн-продаже — билеты можно оформить через сайт, загрузив документы, подтверждающие право на льготу. Один пассажир может оформить до четырёх билетов в одну сторону или до двух билетов туда и обратно.

При регистрации нужно иметь при себе оригиналы документов, подтверждающих право на льготу. В противном случае авиакомпания может аннулировать билет и потребовать доплату до полной стоимости.

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