От Кавказа до Камчатки: Валуев подсказал, куда поехать летом — без толп и суеты

Северный Кавказ, Байкал, Карелия, Ленинградская область и Дальний Восток могут стать одними из самых интересных направлений для внутреннего туризма летом 2026 года. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Николай Валуев.

В России достаточно мест, которые подойдут для летнего отпуска, отметил он. Среди особенно удачных вариантов Валуев назвал Северный Кавказ, Байкал, летний Шерегеш, Танай в Кемеровской области, Ленинградскую область, Карелию и Териберку.

Мурманская область и Карелия активно развиваются как туристические направления. При этом в Териберке пока ещё слишком много людей, хотя сам регион в целом становится всё более привлекательным для путешественников. Из классических маршрутов депутат выделил Золотое и Серебряное кольцо.

Тем, кто путешествует на машине, советую не забывать про Беларусь: у нас союзные государства, и там очень интересные предложения Николай Валуев депутат

Для поклонников дикой природы и экологического туризма он рекомендовал обратить внимание на заповедники. По словам депутата, таких мест в России много, и они хорошо подходят для отдыха вдали от привычной городской суеты. Отдельно Валуев упомянул Дальний Восток. Однако, по его словам, это направление скорее удобно для тех, кто уже живёт в регионе, поскольку доступность авиабилетов остаётся сложным вопросом.

Сам депутат признался, что в традиционном понимании почти не отдыхает. Обычно ему удаётся «выхватывать» один-два дня во время командировок, а в этом году, по его словам, особенно не до отпуска. Своими любимыми направлениями для отдыха в России Валуев назвал места с природой, лесом и водой — желательно без большого количества людей.

«Чтобы поменьше людей, никто не видел, не слышал, и чтобы не трогали меня», — признался парламентарий.

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