Спрос на поездки россиян в Грузию вырос почти на 30% из-за концерта Канье Уэста

Продажи авиабилетов из России в Грузию взлетели почти на треть. Причиной туристического оживления стало первое выступление рэпера Канье Уэста в Тбилиси, сообщает Baza.

Канье Уэст в Тбилиси. Видео © Telegram / Baza

По информации телеграм-канала, число приобретённых билетов на даты концерта увеличилось на 28% относительно аналогичного отрезка прошлого года. Существенно подскочила и заполняемость городских отелей. Пик бронирований пришёлся на середину мая — тогда оформили порядка 35% всех заказов с начала года. Резкий всплеск зафиксировали сразу после старта реализации билетов на шоу американского исполнителя.

Часть гостей выбирает сухопутный маршрут через пункт пропуска «Верхний Ларс». Очевидцы отмечают, что, несмотря на обилие туристических автобусов, процедура пересечения границы сейчас укладывается примерно в полтора часа.

Прибывшие на выступление россияне делятся впечатлениями: по их словам, в городе очень много русскоговорящих, оживлённо обсуждающих грядущее событие. Ажиотаж подтверждается цифрами — все 70 тысяч билетов разошлись за восемь часов с момента начала продаж. Власти Тбилиси отреагировали на аншлаг продлением работы метрополитена и нескольких автобусных маршрутов.

Ранее Канье Уэст установил рекорд посещаемости на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, собрав 118 тысяч зрителей. Помимо местных поклонников на выступление прибыли фанаты из России, Казахстана, Германии, США и Польши. Предыдущее достижение принадлежало британской группе Coldplay, чей концерт в Индии посетила 111 тысяча человек.