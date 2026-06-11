Канье Уэст выпустил клип с Бьянкой Цензори в роли доярки в корсете

Канье Уэст в свой день рождения выпустил новый клип и снова сделал главной героиней Бьянку Цензори. Ролик появился 8 июня и снят на трек Gemini Season. Песня посвящена супруге рэпера и, судя по визуалу, снова играет на теме сексуализации её образа. В этот раз Цензори предстала в роли доярки.

Бьянка Цензори доит корову в корсете. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ye

Видео снято в статичной манере: действие происходит на фоне смоделированных полигональных гор. Бьянка появляется в белом корсете, сидит перед коровой и доит её. Режиссёром клипа выступила сама Цензори. Финал ролика тоже сделали в привычной для пары провокационной эстетике. В кадре появляется Йе и подаёт супруге бутылку с молоком. Часть напитка проливается ей на грудь.

Напомним, что ранее Канье Уэст установил мировой рекорд посещаемости на своём концерте в Турции, выступив на Олимпийском стадионе Ататюрка перед 118 тысячами зрителей. Помимо местных фанатов, многие приехали из России, Казахстана, Германии, США, Польши, чтобы увидеть на сцене своего кумира.