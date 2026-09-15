«Безрассудство может иметь последствия»: Посол РФ ответил Дании после инцидента с фрегатом

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о серьёзных рисках после инцидента с российским фрегатом и вертолётом ВВС королевства. По его словам, объяснения датской стороны о «рутинности» действий вызывают обеспокоенность.

Ранее стало известно, что российский корабль, находившийся в международных водах, выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолёта. Власти Дании заявили, что борт выполнял плановую фотосъёмку фрегата.

«Нынешний инцидент свидетельствует о том, что проблемы с коммуникациями не у кораблей ВМФ России, а у датской стороны. Попытки датской стороны объяснить провокационные действия вертолета в отношении российского фрегата «рутинной практикой» вызывают серьезное беспокойство о возможных последствиях такого безрассудства», — заявил Барбин.

Дипломат отметил, что Москва изучит все обстоятельства произошедшего. При этом он подчеркнул, что это не первый случай, когда датские военные вертолёты выполняют опасные манёвры рядом с российскими кораблями.

По словам посла, в августе 2025 года российская сторона уже обращала внимание МИД Дании на действия вертолёта ВВС королевства возле большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Тогда Москва заявила о риске столкновения и возможных помехах для работы оборудования.

Барбин также сообщил, что ранее российская сторона предлагала обсудить соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. По его словам, датская сторона эти инициативы не поддержала.

После произошедшего посол России был вызван в МИД Дании. Власти королевства заявили, что одна из сигнальных ракет, выпущенных с российского фрегата, прошла недалеко от вертолёта.

Ранее Life.ru рассказывал о другой российско-датской дипломатической перепалке вокруг безопасности в Балтийском регионе. Тогда Владимир Барбин призывал не допустить дальнейшей военной эскалации между Россией и странами НАТО.