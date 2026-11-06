Канцлер Германии Фридрих Мерц, долгое время сопротивлявшийся выдвижению Ильзе Айгнер на пост президента страны, намерен поддержать кандидатуру председателя баварского парламента. По данным Bild, глава правительства оказался в ситуации, когда предложенная лидером Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зедером кандидатура получила широкую поддержку даже внутри возглавляемого канцлером Христианско-демократического союза (ХДС).

Как выяснила газета, уже в воскресенье, 8 ноября, Мерц планирует сообщить руководителям фракций ХДС в парламентах федеральных земель о намерении выдвинуть Айгнер единым кандидатом от консервативного блока. Официальное утверждение кандидатуры ожидается после заседаний руководящих органов партии в понедельник.

Инициатива принадлежала Зедеру, который ещё весной выступил за участие баварского политика в президентских выборах. Однако его предложение встретило сопротивление со стороны Мерца. Канцлер рассчитывал сохранить за ХДС, как за крупнейшей партией блока, право самостоятельно определить претендента на высший государственный пост. При этом альтернативную кандидатуру он так и не представил.

Тем временем популярность Айгнер среди немецких политиков продолжала расти. После съезда ХСС в Мюнхене, где её кандидатуру встретили продолжительными аплодисментами, в поддержку политика начали публично выступать влиятельные представители ХДС. Среди них оказались премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

Одобрение кандидатура Айгнер получила и за пределами консервативного блока. В частности, её поддержал руководитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш. Это имеет особое значение, поскольку для избрания нового президента ХДС/ХСС необходимо договориться с социал-демократами и обеспечить достаточное количество голосов в Федеральном собрании.

Как отмечает Bild, Мерц упустил момент для продвижения собственного кандидата. Пока канцлер откладывал решение, сторонники Айгнер последовательно укрепляли её позиции. В результате инициатива Зедера получила настолько широкую поддержку, что глава правительства, по оценке издания, практически лишился возможности изменить сложившуюся расстановку сил.

Ильзе Айгнер 61 год. Она представляет ХСС, с 2018 года возглавляет парламент Баварии, а ранее занимала пост федерального министра продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей. В случае избрания она станет первой женщиной на посту президента Германии.

Голосование назначено на 30 января 2027 года. Преемника действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера определит Федеральное собрание, состоящее из 630 депутатов Бундестага и такого же числа представителей федеральных земель. Штайнмайер завершает второй президентский срок и не сможет вновь претендовать на эту должность.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала впервые за 77 лет существования ФРГ избрать женщину президентом страны, подчеркнув, что сразу несколько потенциальных кандидаток способны справиться с обязанностями главы государства. При этом называть конкретные имена экс-канцлер отказалась. Среди обсуждаемых немецкими политиками претенденток фигурировали не только Айгнер, но и председатель Бундестага Юлия Клёкнер, министр по делам семьи Карин Приен и бывший лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Саму Меркель также рассматривали в качестве возможного кандидата, однако она ранее отвергла такую перспективу.