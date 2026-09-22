Bild: У базы США Шпангдалем в Германии разбился истребитель F-16

Крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии потерпел истребитель F-16. Один человек получил травмы, сообщает Bild со ссылкой на местные власти.

По данным издания, с территории базы после падения самолёта поднялся столб чёрного дыма. Телерадиокомпания SWR сообщила со ссылкой на источники, что с базы вылетели два самолёта, один из которых затем разбился.

Пилоту, по предварительной информации, удалось катапультироваться. Данные о его состоянии уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что военный самолёт потерпел крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии. Это крупнейший военный объект НАТО, который находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии.