Bild: У базы США Шпангдалем в Германии разбился истребитель F-16
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Крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии потерпел истребитель F-16. Один человек получил травмы, сообщает Bild со ссылкой на местные власти.
По данным издания, с территории базы после падения самолёта поднялся столб чёрного дыма. Телерадиокомпания SWR сообщила со ссылкой на источники, что с базы вылетели два самолёта, один из которых затем разбился.
Пилоту, по предварительной информации, удалось катапультироваться. Данные о его состоянии уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, что военный самолёт потерпел крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии. Это крупнейший военный объект НАТО, который находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии.
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