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Опубликовано 21 сентября, 10:00

В Саратовской области легкомоторный самолёт разбился после контакта с ЛЭП

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

В Саратовской области произошло авиационное происшествие с участием легкомоторного борта. Летательный аппарат потерпел крушение на территории Петровского района, сообщает Западное МСУТ СК.

Инцидент случился в окрестностях села Колки. Небольшое воздушное судно в полёте задело линию электропередачи, после чего потеряло высоту и рухнуло на землю.

В кабине находился 64-летний лётчик. Несмотря на силу удара о грунт и серьезные повреждения техники, мужчина не пострадал и остался жив.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Специалисты профильных служб осматривают место аварии, чтобы детально выяснить причины опасного сближения машины с проводами.

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Ранее сообщалось о жёсткой посадке санитарного Ми-8 в Красноярском крае. Борт выполнял рейс Байкит — Суломай. На борту находились три члена экипажа и медик.

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Оксана Попова
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