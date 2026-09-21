В Саратовской области легкомоторный самолёт разбился после контакта с ЛЭП

В Саратовской области произошло авиационное происшествие с участием легкомоторного борта. Летательный аппарат потерпел крушение на территории Петровского района, сообщает Западное МСУТ СК.

Инцидент случился в окрестностях села Колки. Небольшое воздушное судно в полёте задело линию электропередачи, после чего потеряло высоту и рухнуло на землю.

В кабине находился 64-летний лётчик. Несмотря на силу удара о грунт и серьезные повреждения техники, мужчина не пострадал и остался жив.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Специалисты профильных служб осматривают место аварии, чтобы детально выяснить причины опасного сближения машины с проводами.

Ранее сообщалось о жёсткой посадке санитарного Ми-8 в Красноярском крае. Борт выполнял рейс Байкит — Суломай. На борту находились три члена экипажа и медик.