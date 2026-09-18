Бизнес Тимура Бекмамбетова в России потерял миллионы рублей: ФНС начала ликвидацию

Федеральная налоговая служба начала процедуру исключения из ЕГРЮЛ московской компании «Урбан Медиа», связанной с режиссёром Тимуром Бекмамбетовым. Об этом сообщает SHOT.

По данным журналистов, решение было принято 16 сентября. Компания за 2025 год показала нулевой доход, при этом расходы составили около 180 тысяч рублей. Чистые активы организации оказались отрицательными — минус 2,2 млн рублей. Кроме того, у фирмы выявили проблемы с регистрационными сведениями.

ООО «Урбан Медиа» зарегистрировали в 2020 году. Компания занималась производством фильмов и телевизионных проектов. 50% доли принадлежит Тимуру Бекмамбетову, ещё 30% — израильскому медиаменеджеру Демьяну Кудрявцеву, оставшаяся доля находится у самой организации.

После переезда из России у Бекмамбетова сохранились объекты недвижимости в Москве. После начала СВО режиссёр продал кинокомпанию Bazelevs, известную по фильмам «Ёлки» и другим проектам. Сейчас Бекмамбетов живёт между США, Израилем и Казахстаном. В 2023 году у режиссёра и его супруги Наталии Фишман родился сын.