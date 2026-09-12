«Близка по духу»: 25-летний голландец переехал в Россию вслед за семьёй

Во Владимирской области 25-летнему гражданину Нидерландов Дмитрию Дёйстеру выдали разрешение на временное проживание в России. Молодой человек переехал вслед за родителями, которые ранее уже получили такие же документы, пишет пресс-служба МВД.

Разрешение ему вручил начальник регионального управления по вопросам миграции Дмитрий Архипов. Сотрудники ведомства сопровождали иностранца на всех этапах оформления документов.

Дёйстер рассказал, что интерес к России ему привила мать Евгения, которая раньше была гражданкой РФ. Теперь он хочет связать с нашей страной дальнейшую жизнь.

«Хочу жить и быть полезным в стране, близкой мне по духу и мировоззрению», — сказал он.

Разрешение выдали на основании указа президента № 702 о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ действует с августа 2024 года.

После года проживания по РВП Дёйстер сможет подать заявление на вид на жительство. В дальнейшем это позволит ему претендовать и на российское гражданство.

Сейчас одной из главных задач для него станет изучение русского языка. В МВД рассчитывают, что это поможет молодому человеку быстрее адаптироваться к жизни в России.

Ранее Life.ru рассказывал о многодетной семье из Франции, которая переехала во Владимирскую область ради традиционных ценностей. Супруги вместе с четырьмя дочерьми получили право на временное проживание в России. Тогда в МВД отмечали, что семья решила обосноваться в регионе после переезда из Франции.