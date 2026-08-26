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26 августа, 08:22

Попросил Путина о паспорте: Журналист из США сдал все документы на гражданство

Журналист из США Хелали подал документы на российское гражданство

Обложка © t.me/christopherhelali

Обложка © t.me/christopherhelali

Американский журналист Кристофер Хелали передал все запрошенные у него документы для получения российского гражданства. Теперь его обращение находится на рассмотрении, рассказал он РИА Новости.

«К настоящему времени я предоставил все, что меня просили предоставить», — сообщил Хелали.

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По словам журналиста, возможность стать гражданином России он начал обсуждать ещё летом 2025 года. В феврале 2026-го Хелали подготовил обращение к президенту Владимиру Путину, а в июне, как утверждает американец, ему подтвердили, что письмо поступило в офис российского лидера.

При этом окончательного решения пока нет. Хелали отметил, что вопрос продолжает рассматриваться и существенных новостей по нему он ещё не получил.

О желании стать гражданином РФ журналист публично рассказал на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Тогда он говорил, что направил Путину четырёхстраничное письмо, в котором рассказал о своей работе в Донбассе, отношении к России и деятельности в поддержку российско-американских связей. Хелали выражал надежду получить положительный ответ в течение нескольких месяцев.

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Американец неоднократно приезжал в Россию и посещал Донбасс. В мае он побывал в Старобельске после удара по зданию колледжа, а ранее приезжал в Курскую область.

К слову, 4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что ему ничего не известно о письме Хелали с просьбой о предоставлении российского гражданства. Позднее, по словам самого американца, ему подтвердили получение обращения.

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Марина Фещенко
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