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4 июня, 09:42

В Кремле не получали письма журналиста Хелали с прошением о гражданстве России

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков не получал информации о письме международного секретаря Компартии США и журналиста‑расследователя Кристофера Хелали с просьбой о российском гражданстве. Об этом представитель Кремля заявил журналистам на брифинге.

«Я ничего не слышал об этом», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Журналист Хелали: Западные СМИ намеренно игнорируют правду о Донбассе
Журналист Хелали: Западные СМИ намеренно игнорируют правду о Донбассе

Ранее на полях ПМЭФ сам Хелали рассказал, что направил главе государства четырёхстраничное письмо, где описал свой вклад в Россию, работу в Донбассе и солидарность с движением русофилов. Хелали входит в группу иностранных журналистов, посещавших ЛНР, и числится экспертом Международной ассоциации по фактчекингу.

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Полина Никифорова
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