Журналист из США Хелали попросил у Путина гражданство России
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Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что хочет получить российское гражданство. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума, пишет РИА «Новости».
По словам Хелали, он уже направил письмо президенту России Владимиру Путину. Журналист выразил надежду, что в ближайшие месяцы сможет стать гражданином РФ.
«Да, конечно. Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», — сказал Хелали.
Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для граждан Украины и лиц без паспорта, которые ранее постоянно проживали на территории этой страны. Документ действует до 1 января 2028 года. Согласно указу, заявителям из этой категории не нужно предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости. Льгота касается тех, кто прибыл в Россию напрямую или через третьи страны. Речь идёт об исключении одного из обязательных документов из действующего порядка рассмотрения вопросов гражданства.
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