ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

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Регион
4 июня, 07:38

Журналист Хелали: Западные СМИ намеренно игнорируют правду о Донбассе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Представители западной прессы отказываются ездить в Донбасс и фиксировать доказательства зверств со стороны украинских боевиков, потому что такая правда невыгодна ни им лично, ни медиакорпорациям, на которые они работают. Такую точку зрения в кулуарах ПМЭФ-2026 озвучил американский журналист Кристофер Хелали, который ранее побывал в Старобельске ЛНР прямо после удара Вооружённых сил Украины.

«Думаю, есть много известных американских журналистов, которым следовало бы посетить Донбасс и своими глазами увидеть украинские преступления... но многие предпочитают не ездить туда, потому что это не в их интересах, и не в интересах их корпораций», — сказал он РИА «Новости».

По словам журналиста, львиная доля западных медиа работает на нужды правящих элит своих государств и умышленно замалчивает преступления, совершаемые киевским режимом. Он твёрдо уверен, что подобные репортёры по сути являются всего лишь стенографистами господствующего класса и властной верхушки, создавая для военных злодеяний политический щит и тем самым позволяя творить новые расправы без всякого наказания.

«Хоть плюй в глаза — всё божья роса»: Захарова — об отказе BBC увидеть руины колледжа в Старобельске
«Хоть плюй в глаза — всё божья роса»: Захарова — об отказе BBC увидеть руины колледжа в Старобельске

Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. Погиб 21 человек, десятки получили ранения. На приглашение российского МИД посетить место трагедии в Старобельске откликнулись полсотни журналистов из 20 государств. Однако медиагиганты вроде BBC и CNN предпочли уклониться — сославшись на нехватку времени, что по сути стало дипломатичным отказом под видом занятости. Позже,

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Вероника Бакумченко
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