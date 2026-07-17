Дочь Орнеллы Мути хочет купить дом в Москве и оформить гражданство РФ

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, в беседе с газетой «Известия» заявила, что начала процедуру оформления российского гражданства. Она также призналась, что часто ездит с матерью в Россию и планирует приобрести недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге.

«Мы любим Россию за удивительную культуру, красоту, а ещё потому, что итальянцы, учившие историю, помнят, сколько раз русские приходили нам на помощь», — рассказала артистка.

Дочь Орнеллы Мути хочет купить дом в России и оформляет гражданство РФ. Видео © Telegram / IZ.RU

По её словам, она не знает ни одного итальянца, у которого возникли бы проблемы из-за поездок в РФ. Ривелли подчеркнула, что гордится своими русскими корнями и не намерена менять позицию из-за политической ситуации.

«Мама говорила мне, что художник творит для людей, а не для политики. Поэтому мы всегда будем возвращаться в Россию — там наши друзья, семья, ведь мы наполовину русские. Нельзя идти против собственного народа», — добавила певица.

Она также отметила, что санкции Евросоюза против России бьют по самим европейцам, приведя в пример резкий рост цен на газ в Италии.

Ранее дочь Орнеллы Мути, Найке Ривелли, заявила, что их семья продолжит приезжать в Россию, несмотря на критику, поскольку у них русские корни и в стране живут родственники. Она назвала русских замечательными людьми и подчеркнула, что они всегда будут приезжать в дорогую и любимую Россию.