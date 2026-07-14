Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 16:12

«Всегда будем ездить»: Дочь Орнеллы Мути резко ответила хейтерам России, указав на русские корни

Дочь Орнеллы Мути назвала Россию любимой страной после критики в Италии

Орнелла Мути. Обложка © ТАСС / Zuma

Орнелла Мути. Обложка © ТАСС / Zuma

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли заявила, что её семья продолжит приезжать в Россию, несмотря на критику. Об этом она сообщила у себя в соцсетях. Ривелли возмутилась нападкам журналистов на мать из-за её поездок в РФ. Она пояснила, что в стране живут их родственники, а её семья имеет русские корни. Отказываться от посещения близких они не намерены.

«А русские — замечательные люди, и мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию», — заявила Ривелли.

Орнелла Мути по-русски призналась в любви пельменям на фестивале молодёжи в Сочи
Орнелла Мути по-русски призналась в любви пельменям на фестивале молодёжи в Сочи

Напомним, в сентябре 2024 года Орнелла Мути посещала Россию. Итальянская звезда останавливалась в пятизвёздочной гостинице «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. В день её отъезда начался дождь. Однако охранник не дал актрисе промокнуть. Он поднял звезду на руки и донёс прямо до машины, пока другой помощник держал над ней зонт.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Орнелла Мути
  • Италия
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar