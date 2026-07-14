«Всегда будем ездить»: Дочь Орнеллы Мути резко ответила хейтерам России, указав на русские корни

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли заявила, что её семья продолжит приезжать в Россию, несмотря на критику. Об этом она сообщила у себя в соцсетях. Ривелли возмутилась нападкам журналистов на мать из-за её поездок в РФ. Она пояснила, что в стране живут их родственники, а её семья имеет русские корни. Отказываться от посещения близких они не намерены.

«А русские — замечательные люди, и мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию», — заявила Ривелли.

Напомним, в сентябре 2024 года Орнелла Мути посещала Россию. Итальянская звезда останавливалась в пятизвёздочной гостинице «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. В день её отъезда начался дождь. Однако охранник не дал актрисе промокнуть. Он поднял звезду на руки и донёс прямо до машины, пока другой помощник держал над ней зонт.