Орнелла Мути прилетела в Москву посмотреть на Павла Дурова
Kp.ru: Мути прилетела в РФ на выставку Сафронова, где покажут портрет Дурова
Актриса Орнелла Мути. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с другом, художником Никасом Сафроновым. Кинозвезда планирует посетить его персональную выставку, на которой будет представлена картина в поддержку основателя Telegram Павла Дурова.
Итальянская звезда поселилась в пятизвёздочной гостинице «Эрмитаж». Выставка Сафронова «Большая любовь к Петербургу» пройдёт 31 августа в Инженерном доме Петропавловской крепости. Сам художник отметил, что уже много лет дружит с актрисой и часто дарил ей свои работы. Мути попросила друга создать полотно в авангардном стиле (в картину встраивается современный сюжет).
«В картину одного известного питерского художника я «вмонтировал» портрет Павла Дурова. Картина получила название «Свобода». Всем сегодня понятно, какой в ней заложен смысл», — пояснил художник в беседе с kp.ru.
В картине Сафронов выразил своё отношение к аресту Дурова. Все остальные подробности он пообещал раскрыть 31 августа — на открытии экспозиции.
Между тем багаж актрисы, который потерялся по пути в Россию, задержался в Турции. В пресс-службе аэропорта Пулково добавили, что в настоящее время ожидается рейс из Стамбула.
«В Пулково возможно забрать багаж лично или организовать доставку с помощью сервиса аэропорта по согласованию с пассажиром», — пояснили представители воздушной гавани в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, ранее стало известно, что Орнелла Мути прилетит в Петербург, откроет выставку Никаса Сафронова, а также погуляет по городу. На родину актриса планирует вернуться 2 сентября — через Стамбул в Рим. При этом по пути в РФ Мути потеряла свой багаж.