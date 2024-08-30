Орнелла Мути прилетела в Москву посмотреть на Павла Дурова

Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с другом, художником Никасом Сафроновым. Кинозвезда планирует посетить его персональную выставку, на которой будет представлена картина в поддержку основателя Telegram Павла Дурова.

Итальянская звезда поселилась в пятизвёздочной гостинице «Эрмитаж». Выставка Сафронова «Большая любовь к Петербургу» пройдёт 31 августа в Инженерном доме Петропавловской крепости. Сам художник отметил, что уже много лет дружит с актрисой и часто дарил ей свои работы. Мути попросила друга создать полотно в авангардном стиле (в картину встраивается современный сюжет).

«В картину одного известного питерского художника я «вмонтировал» портрет Павла Дурова. Картина получила название «Свобода». Всем сегодня понятно, какой в ней заложен смысл», — пояснил художник в беседе с kp.ru.

В картине Сафронов выразил своё отношение к аресту Дурова. Все остальные подробности он пообещал раскрыть 31 августа — на открытии экспозиции.

Между тем багаж актрисы, который потерялся по пути в Россию, задержался в Турции. В пресс-службе аэропорта Пулково добавили, что в настоящее время ожидается рейс из Стамбула.