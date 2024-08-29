Орнелла Мути прилетит в Россию

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути посетит Россию. Как сообщает Mash , несколько часов назад легенда мирового кино села в самолёт до Стамбула и уже оттуда отправится в Санкт-Петербург.

По данным телеграм-канала, артистка планирует погулять по Северной столице, посмотреть красоты города, а также открыть выставку художника Никаса Сафронова — торжественное мероприятие пройдёт 31 августа. На родину Мути планирует вернуться 2 сентября — через Стамбул в Рим.

Орнелле Мути 69 лет. Российский зритель хорошо помнит её по фильмам «Укрощение строптивого» и «Безумно влюблённый», где она предстала в дуэте Адриано Челентано. Примечательно, что актриса получила предложение поучаствовать в съёмке российского ремейка «Укрощения строптивого», однако пока его не приняла. При этом почти год назад Мути заверила, что хочет поработать в РФ.