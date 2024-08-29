Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 19:00

Орнелла Мути прилетит в Россию

Mash: Орнелла Мути прилетит в Петербург и откроет выставку Никаса Сафронова

Орнелла Мути. Обложка © Telegram / Знание.Новости

Орнелла Мути. Обложка © Telegram / Знание.Новости

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути посетит Россию. Как сообщает Mash, несколько часов назад легенда мирового кино села в самолёт до Стамбула и уже оттуда отправится в Санкт-Петербург.

По данным телеграм-канала, артистка планирует погулять по Северной столице, посмотреть красоты города, а также открыть выставку художника Никаса Сафронова — торжественное мероприятие пройдёт 31 августа. На родину Мути планирует вернуться 2 сентября — через Стамбул в Рим.

Орнелле Мути 69 лет. Российский зритель хорошо помнит её по фильмам «Укрощение строптивого» и «Безумно влюблённый», где она предстала в дуэте Адриано Челентано. Примечательно, что актриса получила предложение поучаствовать в съёмке российского ремейка «Укрощения строптивого», однако пока его не приняла. При этом почти год назад Мути заверила, что хочет поработать в РФ.

Орнелла Мути по-русски призналась в любви пельменям на фестивале молодёжи в Сочи
Орнелла Мути по-русски призналась в любви пельменям на фестивале молодёжи в Сочи
Никита Осипов
  • Новости
  • Орнелла Мути
  • Никас Сафронов
  • Италия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров