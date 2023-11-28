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27 ноября, 22:29

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хочет поработать в России

<p>Итальянская актриса Орнелла Мути. Обложка © <a href="https://www.kp.ru/online/news/5562419/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a> / Михаил Фролов</p>

Итальянская актриса Орнелла Мути. Обложка © kp.ru / Михаил Фролов

Известная итальянская итальянская актриса Орнелла Мути накануне прилетела в Москву, где сыграет в спектакле "Бетховен. Героическая жизнь гения". В российской столице она встретилась с журналистами kp.ru и призналась, что очень хотела бы поработать в России.

"Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Но, тем не менее, я очень хотела бы здесь поработать", — сообщила Мути.

Актриса говорила о периоде конца 70-х годов 20 века, когда она приезжала в Россию, чтобы поработать в картине Григория Чухрая "Жизнь прекрасна". Желание работать с российскими режиссёрами не пропало у Мути и теперь, более 40 лет спустя.

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В то время, как одна актриса пользуется популярностью даже за пределами своей страны, другой отказывают в работе даже в собственной. Недавно американская актриса и обладательница премии "Оскар" Сьюзан Сарандон сходила на пропалестинский митинг в Нью-Йорке и лишилась контракта с голливудским агентством United Talent Agency.

Анатолий Симоненко
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