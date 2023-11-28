Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хочет поработать в России

Известная итальянская итальянская актриса Орнелла Мути накануне прилетела в Москву, где сыграет в спектакле "Бетховен. Героическая жизнь гения". В российской столице она встретилась с журналистами kp.ru и призналась, что очень хотела бы поработать в России.

"Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Но, тем не менее, я очень хотела бы здесь поработать", — сообщила Мути.

Актриса говорила о периоде конца 70-х годов 20 века, когда она приезжала в Россию, чтобы поработать в картине Григория Чухрая "Жизнь прекрасна". Желание работать с российскими режиссёрами не пропало у Мути и теперь, более 40 лет спустя.