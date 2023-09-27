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27 сентября, 14:36

Софи Лорен впервые после экстренной операции обратилась к поклонникам

Актриса Софи Лорен после операции на бедре сообщила поклонникам, что ей лучше

Известная итальянская актриса Софи Лорен впервые после перенесённой операции из-за повреждения бедра в Женеве обратилась к поклонникам. Она поблагодарила их за любовь и сказала, что её состояние улучшилось.

"Я благодарю каждого за любовь, которую люди проявляют ко мне. Мне лучше, просто нужно пройти реабилитацию и дать себе период отдыха", — приводит EADaily её слова.

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Напомним, 24 сентября Лайф писал, что 89-летняя Софи Лорен упала у себя дома и повредила бедро. Её госпитализировали в Женеве и успешно прооперировали. Теперь ей необходим период покоя с последующей реабилитацией.

Обложка ©

ТАСС / AP / Invision / Jordan Strauss

Евгения Колесникова
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