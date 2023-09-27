Софи Лорен впервые после экстренной операции обратилась к поклонникам

Известная итальянская актриса Софи Лорен впервые после перенесённой операции из-за повреждения бедра в Женеве обратилась к поклонникам. Она поблагодарила их за любовь и сказала, что её состояние улучшилось.

"Я благодарю каждого за любовь, которую люди проявляют ко мне. Мне лучше, просто нужно пройти реабилитацию и дать себе период отдыха", — приводит EADaily её слова.