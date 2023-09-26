Президенту Бразилии проведут операцию

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве 29 сентября проведут эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Об этом сообщил портал G1.

Операция пройдёт в Сирийско-ливанском госпитале в столице страны. Первые четыре дня после хирургического вмешательства глава государства проведёт в медучреждении, а затем по меньшей мере три недели будет работать из резиденции во Дворце Алворада.

Бразильский лидер, которому в октябре исполнится 78 лет, из-за плотного рабочего графика неоднократно откладывал решение этой проблемы со здоровьем. При этом президент признавался, что постоянно испытывает боль, из-за чего нередко пребывает в дурном настроении.