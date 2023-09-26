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26 сентября, 00:26

Президенту Бразилии проведут операцию

G1: Президенту Бразилии Луле да Силве предстоит операция по замене сустава

<p>Президент Бразилии Лула да Силва. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/LulaOficial/status/1705945733491196319/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lula</a></p>

Президент Бразилии Лула да Силва. Обложка © X / Lula

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве 29 сентября проведут эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Об этом сообщил портал G1.

Операция пройдёт в Сирийско-ливанском госпитале в столице страны. Первые четыре дня после хирургического вмешательства глава государства проведёт в медучреждении, а затем по меньшей мере три недели будет работать из резиденции во Дворце Алворада.

Бразильский лидер, которому в октябре исполнится 78 лет, из-за плотного рабочего графика неоднократно откладывал решение этой проблемы со здоровьем. При этом президент признавался, что постоянно испытывает боль, из-за чего нередко пребывает в дурном настроении.

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А ранее Лула да Силва заявил Владимиру Зеленскому, что военного решения конфликта на территории Украины нет. Бразильский президент назвал мирные переговоры идеальным решением в сложившейся ситуации.

Лариса Сафронова
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