Орнелла Мути в Петербурге поцеловала охранника, который донёс её до автомобиля

Итальянская актриса Орнелла Мути улетела из России. Ночью 2 сентября она отправилась в Рим из питерского Пулково с пересадкой в Стамбуле, сообщает Mash.

Орнелла Мути улетела из России. Видео © Telegram / Mash

В момент отъезда артистки Петербург заслонили тучи, но доблестный охранник не дал промокнуть звезде «Укрощения строптивого» под дождём. Мужчина донёс актрису прямо до машины. Другой помощник в это время держал над итальянкой зонт.