Орнелла Мути в Петербурге поцеловала охранника, который донёс её до автомобиля
Итальянская актриса Орнелла Мути улетела из России. Ночью 2 сентября она отправилась в Рим из питерского Пулково с пересадкой в Стамбуле, сообщает Mash.
Орнелла Мути улетела из России. Видео © Telegram / Mash
В момент отъезда артистки Петербург заслонили тучи, но доблестный охранник не дал промокнуть звезде «Укрощения строптивого» под дождём. Мужчина донёс актрису прямо до машины. Другой помощник в это время держал над итальянкой зонт.
Кстати, потерянный чемодан Мути нашли. Внутри багажа были подаренные Джорджио Армани платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором она познакомилась с Сальвадором Дали.
Напомним, Мути прилетала в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с другом, художником Никасом Сафроновым. Итальянская звезда поселилась в пятизвёздочной гостинице «Эрмитаж». К сожалению, багаж артистки потерялся по пути в Россию. В Пулково этот вопрос быстро взяли на контроль.
ТАСС / Бобылев Сергей