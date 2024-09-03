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3 сентября, 18:38

Орнелла Мути в Петербурге поцеловала охранника, который донёс её до автомобиля

Итальянская актриса Орнелла Мути улетела из России. Ночью 2 сентября она отправилась в Рим из питерского Пулково с пересадкой в Стамбуле, сообщает Mash.

Орнелла Мути улетела из России. Видео © Telegram / Mash

В момент отъезда артистки Петербург заслонили тучи, но доблестный охранник не дал промокнуть звезде «Укрощения строптивого» под дождём. Мужчина донёс актрису прямо до машины. Другой помощник в это время держал над итальянкой зонт.

Кстати, потерянный чемодан Мути нашли. Внутри багажа были подаренные Джорджио Армани платья, сумка Valentino и платок Chanel, в котором она познакомилась с Сальвадором Дали.

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Напомним, Мути прилетала в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с другом, художником Никасом Сафроновым. Итальянская звезда поселилась в пятизвёздочной гостинице «Эрмитаж». К сожалению, багаж артистки потерялся по пути в Россию. В Пулково этот вопрос быстро взяли на контроль.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Мышляева
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