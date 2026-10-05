Блогер-биохакер Андрей Арбенин умер в 31 год

Блогер-биохакер Андрей Арбенин умер в возрасте 31 года. О его смерти сообщили представители связанного с ним магазина, уточнив, что обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

«Андрей Арбенин умер... Сейчас занимаемся... выяснением всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Арбенин вёл YouTube-канал и другие площадки, посвящённые биохакингу, ноотропам, лекарственным препаратам и БАДам. В своих материалах он рассказывал о влиянии различных веществ и добавок на организм, делился результатами личных экспериментов и разбирал вопросы их пользы и возможного вреда.

Кроме того, блогер развивал собственный магазин добавок и ноотропов. Его телеграм-канал также был посвящён теме биохакинга и насчитывал десятки тысяч подписчиков.

Причина смерти Арбенина на данный момент официально не названа. Представители магазина заявили, что продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, однако отметили, что не исключают криминальных причин случившегося.

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