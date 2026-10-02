Лидер инцелов России отправился в колонию: Поднебесный получил три года за секс с 15-летней

Блогера Алексея Поднебесного приговорили к трём годам лишения свободы за два эпизода полового сношения с несовершеннолетней. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга также признал его виновным в двух эпизодах развратных действий.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Поднебесный признан виновным по части 1 статьи 134 УК РФ — половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. По этой статье ему вменили два эпизода.

Кроме того, блогеру предъявляли обвинение по части 1 статьи 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. По ней также было два эпизода.

Суд установил, что в августе 2024 года Поднебесный совершал в отношении 15-летней девушки сексуальные действия. Также, согласно материалам дела, он дважды вступил с ней в половое сношение.

Поднебесный вину не признал. Он утверждал, что девушка ввела его в заблуждение относительно своего возраста.

Заседания проходили в закрытом режиме. По совокупности преступлений суд частично сложил наказания по двум эпизодам статьи 134 УК РФ и назначил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

От наказания по двум эпизодам статьи 135 УК РФ Поднебесного освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Блогера взяли под стражу в зале суда.

История Алексея Поднебесного получила широкую огласку ещё в августе 2024 года. Life.ru тогда подробно рассказывал о задержании блогера в Петербурге после публикации видео с 15-летней девушкой и о начавшейся проверке обстоятельств произошедшего.