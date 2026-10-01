Блогеру-инцелу Поднебесному грозит 7 лет колонии за связь с 15-летней школьницей

Для блогера Алексея Поднебесного запросили семь лет колонии. Об этом сообщает 78.ru. Приговор должен быть оглашён уже завтра, 2 октября.

Мужчину обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней. По версии следствия, в период со 2 по 4 августа 2024 года он неоднократно совершил развратные действия в отношении 15-летней девушки, а также вступил с ней в половую связь.

Задержали Поднебесного 19 августа 2024 года. Поводом стали видео, появившиеся в соцсетях. На кадрах мужчина целует 15-летнюю поклонницу и трогает её.

Дело рассматривается по статье о половом сношении и развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Сам Поднебесный известен как блогер-инцел.

А ранее Life.ru писал, что суд в Чебоксарах приговорил блогершу «Алёнушку» к пяти годам колонии. Екатерина Мизулина отмечала, что девушка находилась в ТЦ в прозрачной одежде и снимала контент для социальных сетей, при этом подходила к детям, обнимала и целовала их.