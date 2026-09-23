Педагог по брейк-дансу из Москвы получил пожизненный срок за совращение учеников

В Москве суд вынес приговор в отношении 41-летнего педагога по танцам и английскому языку, который совращал своих несовершеннолетних учеников. Обвиняемый получил пожизненный тюремный срок. Об этом сообщили в СК РФ.

«В период с 2014 по 2025 гг. фигурант, пользуясь доверительными отношениями с несовершеннолетними, совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности. Часть потерпевших посещала проводимые им занятия, в том числе по хореографии, брейкингу и английскому языку», — уточнили в ведомстве.

Наказание вынесено сразу по нескольким статьям УК РФ: насильственные и развратные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изготовление порно с участием подростков. Хореограф будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

Напомним, в июле 2025 года московского преподавателя по брейк-дансу обвинили в растлении несовершеннолетних учеников, он во всём сознался. Мужчина работал в детских танцевальных кружках и преподавал английский. Со многими подопечными он общался годами, бывал у них дома и даже посещал семейные праздники. На допросе педагог признался в сексуальных контактах как минимум с двумя учениками — 13 и 16 лет.