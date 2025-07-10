Мать подглядела: 39-летний педагог по брейк-дансу разводил на секс подростков в Москве
39-летнего педагога по брейк-дансу обвинили в растлении подростков в Москве
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Московского преподавателя по брейк-дансу обвинили в растлении несовершеннолетних учеников, он уже во всём сознался. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, 39-летний Пётр (имя изменено) работал в детских танцевальных кружках и преподавал английский. Он обучал брейк-дансу детей 7–13 лет, а на репетиторство брал подростков постарше. Со многими подопечными он общался годами, бывал у них дома и даже посещал семейные праздники.
Поводом для уголовного дела стала бдительность одной из матерей: заметив странное поведение педагога, она начала следить за занятиями, после чего обратилась в полицию. На допросе Пётр признался в сексуальных контактах как минимум с двумя учениками — 13 и 16 лет. Пока обвинения исходят только от его подопечных по английскому, но следствие не исключает, что пострадали и воспитанники танцевальной студии.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве правоохранительные органы задержали мужчину, который угрожал своей 10-летней племяннице изнасилованием. Во время ссоры 45-летний подозреваемый, ранее судимый, полностью разделся и продемонстрировал ребёнку свои половые органы. Теперь ему предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего, не достигшего 14 лет.